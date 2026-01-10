‘Trening utakmica’ za Španjolsku na otvaranju Eura, zabili čak 28 golova!

Podijeli :

European Aquatics

Prva utakmica na 37. Europskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu zapravo je predstavljala dobar šuterski trening za Španjolsku.

U susretu prvog kola skupine „C“ očekivano i uvjerljivo je svladan Izrael rezultatom 28:3 (9:0, 6:3, 6:0, 7:0).

Izrael je svoje najbolje minute imao u drugoj četvrtini, kada je postigao sva tri gola, dok je u preostale tri dionice ostao bez pogotka u španjolskoj mreži.

Španjolci su uputili 41 udarac prema golu i postigli 28 pogodaka, što je gotovo 70 posto realizacije.

Granados je utakmicu završio sa samo jednim promašajem, Munarriz s tri, dok su Biel Lara i Asensio bili nepogrešivi, realiziravši sva četiri šuta.

Aguirre Rubio branio je jednu četvrtinu, a Lorio preostale tri. U završnici su se Španjolci već poigravali, mislima okrenuti drugom kolu u kojem ih očekuje Srbija.