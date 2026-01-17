Tucak: Počinjemo pripremu za Italiju, to je ključ. Fatović? Nadam se da će biti dobro

Podijeli :

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak već je mislima u meču s Italijom, iako nakon Rumunjske čeka još Turska.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija očekivanom je pobjedom protiv Rumunjske 17:9 otvorila drugi krug Europskog prvenstva u Beogradu.

“Odrađeno je ono što smo željeli, da pobijedimo mirno. To nije lako, ali kontrolirali smo rezultat od početka do kraja”, komentirao je izbornik Ivica Tucak za HRT.

Sada slijedi Turska u ponedjeljak 19. siječnja.

“Turska je uz dužan respekt uz Nizozemsku jedno od najugodnijih iznenađenja kako su se podigli, ali naravno da smo puno kvalitetniji i nećemo si dozvoliti nikakav luksuz rezultata. Počinje već priprema za Italiju, znamo da je to ono što će biti ključno za polufinale. Ali, idemo prvo odraditi Tursku”, dodao je Tucak.

U dvoboju s Rumunjskom jedina je loša vijest bila ozljeda Lorena Fatovića. Ni sam izbornik ne zna koliko je situacija ozbiljna.

“Ne znam. Sad ćemo vidjeti. Svaki dan je nešto novo, nažalost. Nadam se da će biti dobro. Vidim da i Harkov ima led na ruci, ali bit će to sve dobro”, optimističan je Tucak.