Hrvatska s pola gasa riješila Rumunjsku, ali ozlijedio se važan igrač

HVS

Hrvatska vaterpolska reprezentacija očekivanom je pobjedom protiv Rumunjske otvorila drugi krug Europskog prvenstva u Beogradu.

Nakon poraza od Grčke za kraj prvog kruga, izabranici Ivice Tucka na početku su druge faze natjecanja očekivano svladali Rumunjsku 17:9 (5:1, 1:2, 5:3, 6:3).

Od početka je Hrvatska pokazala kvalitetu i prvu četvrtinu zaključila s prednošću 5:1 i to uz petoricu strijelaca, što je bila potvrda raznovrsnosti napada.

U drugoj četvrtini kvaliteta hrvatskog napada je pala, no odlični Marko Bijač na vratima nije dozvolio Rumunjima ozbiljnije približavanje. Ipak, 6:3 je djelovalo nedovoljno uvjerljivo iz kuta naših.

Predah između druge i treće četvrtine dobro je došao Hrvatskoj koja je u nastavku zaigrala bolje. Golovi Bukića i Butića u startu su uništili bilo kakvu nadu Rumunjima i odveli nas na ugodnijih 8:3. Od tog trenutka utakmica je ušla u mirne vode i sve do kraja bilo je rutinsko odrađivanje posla.

Jedna je loša vijest bila ozljeda Lorena Fatovića. Reagirala je i liječnička služba, ali za sada nije poznato više detalja o njegovu stanju.

Konstantin Harkov bio je najbolji strijelac Hrvatske s pet golova, dok je Marko Žuvela zabio četiri, a Zvonimir Butić tri. Bijač je obranio devet lopti.

Ranije tijekom dana u našoj skupini F Italija je teže od očekivanog porazila Gruziju 16:14, dok je Grčka bila uvjerljiva protiv Turske 20:8. Upravo Italija i Grčka vode s po devet bodova, dok slijedi Hrvatska sa šest.

U ponedjeljak 19. siječnja Hrvatska bi trebala imati još jedan rutinski dan protiv Turaka, a dva dana kasnije slijedi odlučujući obračun za polufinale – meč protiv Talijana.