Tucak: Nema plakanja! Ovisimo sami o sebi, sve je u našim rukama

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je od Grčke rezultatom 11:10 u napetoj utakmici trećeg kola prvog kruga Europskog prvenstva. Unatoč porazu, Hrvatska u drugi krug prenosi tri boda, gdje će se formirati nova skupina iz koje će pokušati izboriti plasman u polufinale.

Barakude u nastavku natjecanja očekuju susreti s Italijom, Rumunjskom i Turskom.

Utakmicu je prokomentirao izbornik Hrvatske Ivica Tucak: “Kad se sve uzme, treba prvo čestitati protivniku. Bili su bolji za taj jedan gol na kraju. Prve dvije četvrtine bili smo u napadačkom grču, na kraju smo se oslobodili, jurili i skoro došli do izjednačenja, a onda primili onih par golova. Znali smo da će biti teško.

Sve je još u našim rukama. Znamo i raspored, zadnju utakmicu druge faze igramo s Talijanima. Žao mi je da nismo bili lucidniji i pametniji. Nismo iskoristili svoje šanse, a imali smo ih. Glavu gore, nema plakanja, ovisimo sami o sebi. Mislim da možemo i vjerujem u to”, rekao je.