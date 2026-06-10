Argentina do pobjede u generalki, Messi zabio nakon dvije minute na terenu

U posljednjoj utakmici prije početka Svjetskog prvenstva, Argentina je u Auburnu svladala Island rezultatom 3:0.
Aktualni prvaci tako su pobjedom, i to uvjerljivom, završili pripreme pred Svjetsko prvenstvo, ali ono što je za branitelja naslova najvažnije – minute je na ovoj utakmici dobio Lionel Messi. Ušao je u posljednjih 20 minuta i navijačima je pao kamen sa srca.
Osim što je pokazao da je spreman, Argentinac je bio i strijelac, i to samo dvije minute nakon što je ušao u igru. U 72. minuti, dosuđen je kazneni udarac za Argentinu koji je zvijezda Inter Miamija pretvorila u pogodak.
Poveli su Argentinci golom Valentina Barca u osmoj minuti, a konačnih 3:0 postavio je Thiago Almada u 86. minuti.
Argentina će se natjecati u Skupini J, a prvu utakmicu igra protiv Alžira 17. lipnja.
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