Težak ždrijeb za vaterpoliste Mladosti u Ligi prvaka

Jedini hrvatski predstavnik u elitnom razredu europskih klupskih vaterpolskih natjecanja, zagrebačka Mladost, nije imala sreće pri ždrijebu četvrtfinalnih skupina Lige prvaka u Zagrebu, objavio je Hrvatski vaterpolski savez.

Zagrepčani su u skupini s prvakom Europe mađarskim Ferencvarošem , pobjednikom Eurokupa talijanskim Pro Reccom i njemačkim Waspo 98 Hannoverom .

U Zagrebu su izvučeni i parovi osmine finala vaterpolskog Eurokupa – splitski Jadran će igrati sa Szolnokijem, a Jug AO s kotorskim Primorcem, Splićani su, nakon ispadanja u Ligi prvaka, za suparnika u Eurokupu dobili mađarskog prvoligaša Szolnoki, a Dubrovčani su za suparnika dobili kotorski Primorac, uz koji se veže problem koji nije vezan uz sport i vaterpolo.

Bazen u Kotoru nosi kontroverzno ime zbog čega su prošle sezone “jugaši” i odbili ondje igrati. Osim toga, Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo turizma i sporta je dala preporuku hrvatskim sportašima i klubovima da ne nastupaju u Kotoru.

Prvi susreti bi se trebali igrati 27. veljače u Kotoru i Szolnoku, a uzvrati su 7. ožujka u Dubrovniku i Splitu.

Raspored utakmica Mladosti Ligi prvaka:

1. kolo, 4. ožujka: Mladost – Waspo 98 Hannover

2. kolo, 25. ožujka: Pro Recco – Mladost

3. kolo, 1. travnja: Mladost – Ferencvaros

4. kolo, 21. travnja: Waspo 98 Hannover – Mladost

5. kolo, 12. svibnja: Mladost – Pro Recco

6. kolo, 20. svibnja: Ferencvaros – Mladost

Satnica svih susreta u Ligi prvaka je uvijek 20.30 sati.