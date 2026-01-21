Talijanski izbornik nakon rušenja Hrvatske: ‘Najbolja utakmica u karijeri!’

Podijeli :

Pedja Milosavljevic CROPIX via Guliver

Talijanski izbornik Alessandro Campagna bio je izuzetno zadovoljan nakon pobjede svojih izabranika protiv Hrvatske 13:10.

Italija je u izravnom dvoboju za plasman u polufinale Europskog prvenstva bila bolja od momčadi izbornika Ivice Tucka te će u petak u 20.30 igrati protiv Srbije.

„To je bila utakmica za koju sam vjerovao da je možemo odigrati još od 14. prosinca, kada sam vidio s kakvom snagom, entuzijazmom i fokusom dolaze na treninge. Radili smo svaki dan četiri, pet sati i dali su 150 posto. Odigrali smo sjajnu utakmicu s igračem manje. Del Lungo je bio briljantan, svi zaslužuju pohvale. Pomagali smo jedni drugima i kod prekršaja, imali smo trojicu isključenih igrača. Odigrali smo najbolju utakmicu u karijeri“, rekao je Campagna.

Srbija?

„Igrat ćemo pred 15.000 gledatelja. Kada izborite mjesto na zabavi, želite igrati, a ne gledati. Dobro ćemo se pripremiti i za tu utakmicu.“