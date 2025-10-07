Solaris uvjerljivo slavio protiv Splita

Podijeli :

Foto: VK Solaris Šibenik

U zadnjem dvoboju 2. kola vaterpolskog prvenstva šibenski Solaris je u gostima svladao OVK Split s 22:4.

Šibenčani, koji su dva dana ranije na trijumfalan način okončali kvalifikacijski turnir Eurokupa, u Split nisu došli u najjačem sastavu, no svejedno su polučili uvjerljivu pobjedu.

Šibenski Solaris pobjedom nad Rapidom osigurao nastup u Euro Cupu Šibenik pobjedom otvorio kvalifikacije za Euro Cup

Solaris je za barem klasu brži i bolji od sastava trenera Frane Rožića, pa je na poluvremenu rezultat bio 13:1.

Kod Šibenčana su po četiri gola postigli Roko Pelicarić i David Mijić, dok kod Splićana nitko nije zabio više od jednog gola.