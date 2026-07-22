Pomlađena Hrvatska u četvrtfinalu na Mađarsku u punom sastavu

U četvrtak u Sydneyu počinje završni turnir Svjetskog kupa vaterpolista na kojemu će se nadmetati osam ponajboljih momčadi svijeta točno na polovici olimpijskog ciklusa između Pariza 2024. i Los Angelesa 2028., a Hrvatska će u nastupiti s mladom ili neslužbeno B reprezentacijom koju će voditi Zoran Bajić.

Upravo to i jest ideja vodilja Stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza – turnirom u Sydneyu dodatno uigrati našu momčad za turnir u Bugarskoj, uz svakako mogućnost dodatnog nametanja seniorskoj reprezentaciji.

Hrvatsku će mahom predstavljati igrači do 20 godina uz nekolicinu samo malo starijih igrača (Čubranić, Brubnjak, Pavlić) , a pred kojom je sljedećeg mjeseca nastup na Europskom prvenstvu u Varni.

“Došli smo s podmlađenom momčadi, igrat ćemo protiv najjače svjetske konkurencije i reprezentacija koje su, za razliku od nas, došle u punim i najjačim postavama. Koliko sam obaviješten, samo smo mi u Sydney došli s kompletnom B momčadi plus petorica igrača iz A vrste, ali isto tako vrlo mladi. Nama je drago što mijenjamo našu najbolju nacionalnu vrstu i učinit ćemo sve kako bi opravdali dano povjerenje. Gledat ćemo biti što je moguće bolji”, rekao je prije početka natjecanja izbornik Bajić.

Završni turnir Svjetskog kupa igra se eliminacijskim sustavom, odnosno prva utakmica je odmah četvrtfinale, a suparnik Hrvatskoj bit će vrlo jaka Mađarska, aktualni svjetski i europski doprvak.

“Ždrijeb nam nije naklonjen. Mađarska je ovdje u kompletnom sastavu, čak im se nakon dvije godine vratio ubojiti ljevak Zalanki. Gledat ćemo biti pravi, boriti se, da nam igra ima glavu i rep kako se kaže. Jedino što od svojih igrača tražim jest da svijetu pokažu svoju nadarenost, da se pokažu u što boljem svjetlu. Najvažnije je da budu dovoljno hrabri i sportski drski te da pokažu zašto se smatra da su budućnost hrvatskog vaterpola. Nek’ daju sve od sebe, nek’ im to bude velika škola jer će mnogi od njih prvi put igrati protiv igrača koji su ponajbolji na svijetu”, dodao je Bajić.

Susret Hrvatske i Mađarske na rasporedu je u četvrtak od 12.15 sati po hrvatskom vremenu.