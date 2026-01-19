Grčka slavila protiv Italije: Hrvatska u polufinale može samo s drugog mjesta skupine

Podijeli :

xNebojsaxParausicx/xMNxPressx via Guliver Image

U pretposljednjem kolu glavne faze Europskog prvenstva u vaterpolu sreli su se Grčka i Italija, veliki konkurenti hrvatske reprezentacije. Grčka je u prvoj fazi slavila protiv Barakuda dok će Italija u posljednjem kolu igrati s izabranicima Ivice Tucka. U ovom susretu do pobjede je došla Grčka s 15:13.

Prva četvrtina između dvije jake vaterpolske reprezentacije bila je očekivano izjednačena. Grčka je povela s 2:0 da bi do kraja prvih osam minuta ipak Italija uspjela smanjiti na 2:1.

Druga četvrtina bila je nešto efikasnija te je završila rezultatom 4:3 što je značilo da je grčka reprezentacija na poluvrijeme otišla s +2 (6:4). U trećoj četvrtini Grčka je još malo povećala prednost te je na posljednji predah otišla s 10:7. Ta prednost bila je nedostižna za Talijane te je Grčka slavila s 15:13.

Ovom pobjedom je Grčka najverojatnije osigurala prvo mjesto skupine. Došli su do 12 bodova, a preostaje im samo okršaj sa slabašnom Rumunjskom. Što se tiče Italije, nju još čeka okršaj s Barakudama.

Bit će najvjerojatnije izravan dvoboj za plasman u polufinale. Za to prvo Hrvatska treba pobijediti Tursku, a ako to napravi, trebat će im i pobjeda protiv Italije za prolaz u polufinale s drugog mjesta. Po svemu sudeći, to bi im donijelo okršaj sa Srbijom koja bi u slučaju pobjede protiv Crne Gore osigurala prvo mjesto glavne faze.