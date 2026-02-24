Odgođena utakmica Juga u Eurokupu: Sporno je ime crnogorskog bazena

Podijeli :

xCopyrightedxNiksaxStipanicevx solaris_jug8-120226 via Guliver Image

Europska federacija vodenih sportova (European aquatics) donijela je odluku o odgađanju prve utakmice osmine finala Euro kupa između vaterpolista VPK Primorac iz Kotora i Jug Adriatic osiguranja, priopćeno je iz dubrovačkoga kluba.

Obje se utakmice osmine finala trebale igrati u neutralnim bazenima, prvi susret u Podgorici, 25. veljače, a uzvrat u Zagrebu, 7. ožujka. No, Primorac je uložio žalbu, pa je prvi dvoboj odgođen, dok se čeka nova odluka čelništva europskog vaterpola.

Problem je znan od ranije, a to je spor oko kontroverznog imena bazena u Kotoru. Objekt od 2021. nosi ime Zorana Gopčevića, pokojnog vaterpolista koji je bio jedan od stražara u logoru Morinj kod Kotora, krajem 1991. i početkom 1992. godine. Kroz logor Morinj je prošlo nekoliko stotina Hrvata, a neki su ondje uslijed maltretiranja i preminuli.

Hrvatski klubovi i sportaši u bazenu pod tim imenom odbijaju nastupati, za što postoji i preporuka Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.