Hrvatski vaterpolisti srušili Gruzijce i osvojili sedmo mjesto na Svjetskom kupu

Vaterpolo 25. srp 20269:45 0 komentara
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Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon pobjede nad Gruzijom 18:12 (5:3, 4:3, 6:1, 3:5). 

Nakon poraza od Mađarske i Španjolske, koji su na ovaj turnir došli u skoronajjačem sastavu, izabranici Zorana Bajića su slavili protiv Gruzijaca. 

Hrvatsku su predvodili Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić s po četiri gola.

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