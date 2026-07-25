Hrvatski vaterpolisti srušili Gruzijce i osvojili sedmo mjesto na Svjetskom kupu

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Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju nakon pobjede nad Gruzijom 18:12 (5:3, 4:3, 6:1, 3:5).

Nakon poraza od Mađarske i Španjolske, koji su na ovaj turnir došli u skoronajjačem sastavu, izabranici Zorana Bajića su slavili protiv Gruzijaca.