Hrvatski mladi vaterpolisti uvjerljivi na otvaranju Svjetskog prvenstva u Zagrebu

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Hrvatski vaterpolisti su u ponedjeljak u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva do 16 godina, koje se od 3. do 9. kolovoza održava u Zagrebu, vrlo uvjerljivo pobijedili vršnjake iz Gruzije sa 20-4 (3-1, 5-1, 4-0, 8-2).

Vito Lokas, Deni Sappe i Toni Cvitan učinili su otvaranje savršenim, a time i nastavak lagodnijim, jednostavnijim s tri uzastopna pogotka za vodstvo 3-0. Druga je četvrtina nastavljena u istom ritmu te je Hrvatska povela 8-2. Uoči zadnje četvrtine rezultat je već bio 12-2 za Hrvatsku.