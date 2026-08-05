Propao je transfer Hrvata kod Jakirovića?

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Iako se tijekom cijelog ljetnog prijelaznog roka momčad Hull Cityja pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića intenzivno povezivala s nekoliko hrvatskih nogometaša poput Marca Pašalića, Franje Ivanovića i Tonija Fruka, čini se da od tih poslova za sada neće biti ništa.

Osebujni vlasnik engleskog kluba Acun Ilicali nastavio je svoju praksu neobičnih objava na društvenim mrežama u kojima navijačima javno otkriva u kojoj su fazi pojedini ulazni transferi.

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Dok je prije dva tjedna na platformi X objavio kako je transfer neimenovanog hrvatskog nogometaša na visokih 80 posto realizacije, u svojoj je najnovijoj objavi pokraj hrvatske zastave stavio crveni znak X, jasno dajući do znanja da je posao definitivno propao. U nastavku objave Ilicali više nije ni spominjao opciju dolaska bilo kojeg hrvatskog igrača.

Iako engleski klub nikada nije službeno potvrdio o kojem se igraču radilo, u nogometnim se krugovima pretpostavljalo da je riječ o Marcu Pašaliću čiji je prijelaz očito zapeo u završnoj fazi. Što se tiče ostalih potencijalnih pojačanja, najčešće se spominjao Franjo Ivanović, no iz Portugala su stigle informacije kako je sam igrač odbio mogućnost odlaska u Englesku, pa konkretnih pregovora s Hullom na kraju nije ni bilo.