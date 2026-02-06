Nizozemke nakon drame obranile naslov europskih prvakinja

Podijeli :

Vaterpolistice Nizozemske obranile su naslov europskih prvakinja nakon što su u portugalskom Funchalu, u finalnom dvoboju, pobijedile Mađarsku nakon raspucavanja s 15-13 (1-3, 4-1, 2-2, 3-4; 5-3).

Nizozemke su time učvrstile prvo mjesto na vječnoj europskoj ljestvici. Ovo im je bila sedma zlatna medalja, a uz to imaju četiri srebra i tri bronce. Ekipa Mađarske je sada na tri zlata, šest srebra i šest bronci.

S tri pogotka kod Nizozemske je najbolja bila Van de Kraats, dok su po dva gola za Mađarice postigle Krisztina Garda, Panna Tiba, Eszter Varro i Rita Keszhtely.

Uvjerljivo su brončanu medalju osvojile grčke vaterpolistice koje su u dvoboju za treće mjesto svladale Talijanke s 15-8 (5-1, 5-3, 5-2, 0-2). Za Grkinje su Plevritou i Tricha postigle po tri pogotka.

Ranije su hrvatske vaterpolistice zauzele šesto mjesto nakon što su poražene u utakmici za peto mjesto od Španjolske 9-23.