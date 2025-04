Mladost teškim porazom ostala bez finala Eurokupa

Podijeli :

xTomislavxKristox via Guliver

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti nisu se uspjeli plasirati u finale Eurokupa, oni su u uzvratnom polufinalnom dvoboju izgubili od Radničkog u Kragujevcu s 8-15 (4-5, 1-2, 3-4, 0-4) te tako nisu obranili 13-10 prednost iz prvog susreta igranog u Zagrebu.

Jedini dvostruki strijelac za Mladost bio je Konstantin Harkov, dok je Valiko Dadvani zabio četiri za Radnički.

Mladost je bila u igri za prolazak u finale sve do sredine treće četvrtine kada je bilo samo 9-7 za Radnički, no u zadnjih 11 minuta domaći su napravili seriju 6-1 te stigli do više nego dovoljne pobjede.

Mladost je zadnji gol na utakmici zabila 26 sekundi prije kraja treće četvrtine kada je Josip Vrlić smanjio na 11-8, no u završnih osam minuta Radnički je bio bolji s 4-0.