Mladost potopila moćnu Bresciu, dominantno su osvojili kvalifikacijski turnir Lige prvaka

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti osvojili su prvo mjesto na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka održanom u Zagrebu s dvije uvjerljive pobjede, nakon 16-4 protiv grčkog Vouliagmenija u subotu u nedjelju su svladali talijansku Bresciju sa 18-8 (4-2, 3-0, 5-1, 6-5).

Andrija Bašić i Ivan Nagajev su postigli po četiri pogotka za Mladost, dok je Jacobo Alesiani bio trostruki strijelac za Bresciju.

Mladost će tako u Ligi prvaka igrati sa srpskim Radničkim, grčkim Olympiakosom i mađarskim Vasasom.

U Ligi prvaka će igrati i Brescia koja je zauzela drugo mjesto na turniru u Zagrebu.