Marinić Kragić isključen na samom startu finala Kupa: ‘Najdublje i najiskrenije isprike svima’

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Kup Hrvatske, svladavši Jadran iz Splita 16:11 u finalu u Šibeniku.
“Ovim putem želim se ispričati svim ‘jadranašicama’ i ‘jadranašima’, suigračima i trenerima koji su vjerovali u mene, a koje sam ostavio na cjedilu potezom koji je sudac okarakterizirao kako je već na samom početku utakmice.
Nakon operacijskog zahvata sam trenirao da se što prije vratim u sastav u kako bih bio spreman za ovu utakmicu i pomogao ekipi, ali nažalost to nisam ostvario, dapače, postigao sam suprotno. Najdublje i najiskrenije isprike svima.”
