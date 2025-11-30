Marinić Kragić isključen na samom startu finala Kupa: ‘Najdublje i najiskrenije isprike svima’

Utakmica je počela iznimno nervozno, a Splićani su već nakon nešto više od minute ostali bez dvojice ključnih igrača – Jerka Marinića Kragića i Ivana Domagoja Zovića, koji su isključeni do kraja susreta.

Mladost dominantnom predstavom svladala Jadran i osvojila hrvatski Kup

Marinić Kragić se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te se ispričao za nepromišljeni potez zbog kojeg je u drugoj minuti, nakon udaranja Luke Lončara, zaradio isključenje: