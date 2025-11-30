Marinić Kragić isključen na samom startu finala Kupa: ‘Najdublje i najiskrenije isprike svima’

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Kup Hrvatske, svladavši Jadran iz Splita 16:11 u finalu u Šibeniku.

Utakmica je počela iznimno nervozno, a Splićani su već nakon nešto više od minute ostali bez dvojice ključnih igrača – Jerka Marinića Kragića i Ivana Domagoja Zovića, koji su isključeni do kraja susreta.

Marinić Kragić se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama te se ispričao za nepromišljeni potez zbog kojeg je u drugoj minuti, nakon udaranja Luke Lončara, zaradio isključenje:

“Ovim putem želim se ispričati svim ‘jadranašicama’ i ‘jadranašima’, suigračima i trenerima koji su vjerovali u mene, a koje sam ostavio na cjedilu potezom koji je sudac okarakterizirao kako je već na samom početku utakmice.

Nakon operacijskog zahvata sam trenirao da se što prije vratim u sastav u kako bih bio spreman za ovu utakmicu i pomogao ekipi, ali nažalost to nisam ostvario, dapače, postigao sam suprotno. Najdublje i najiskrenije isprike svima.”

