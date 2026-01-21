Legendarni Maro Joković za SK o Italiji: Talijane krasi način igre koji nam ne odgovara, a važan je i sudački kriterij

Podijeli :

Uoči ključne utakmice na Europskom prvenstvu u Beogradu, u kojoj hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju u borbi za plasman u polufinale čekaju Talijani (srijeda, 18 sati), svoja razmišljanja za Sport Klub podijelio je 38-godišnji Maro Joković – jedan od najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista svih vremena.

Maro, hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je do ključne utakmice protiv Italije u borbi za polufinale Europskog prvenstva. Kako ste vidjeli dosadašnji put Hrvatske i poraz protiv Grčke?

“Generalno gledajući, Hrvatska uvijek ide na najviše ciljeve. To se svake godine naglašava i stvarno su ciljevi uvijek visoko jer je to kvaliteta koju imamo već posljednjih 15 godina i koja je potpuno objektivna. Mislim da je sama skupina u početku bila pomalo dosadna i monotona jer smo igrali protiv reprezentacija koje nisu bile u našem rangu, sve do utakmice s Grčkom u kojoj smo cijelo vrijeme bili izjednačeni. Na kraju su možda neke nijanse odlučile pobjednika. Unatoč tom slabijem izdanju protiv Grčke, smatram da Hrvatska i dalje jako dobro stoji i da smo dobro pokriveni na svim pozicijama. Bio sam u kontaktu s nekim momcima koji su tamo i vidim da je samopouzdanje na visokoj razini. Prema tome, vjerujem da će naši protiv Italije biti potpuno spremni i na maksimumu, jer svi jako dobro znaju što ta utakmica nosi.“

Dugi niz godina igrali ste u Italiji, nastupali ste za Pro Recco i Bresciu, poznajete većinu igrača, ali i izbornika Campagnu. Što možete reći o Talijanima, gdje su najjači i u čemu su najopasniji?

“Ono što već dugi niz godina krasi talijanski vaterpolo, a što nama balkanskim reprezentacijama baš i ne odgovara, jest iznimna razina agresivnosti. Kod njih je ona zaista nevjerojatna i prisutna iz generacije u generaciju. Oni se odgajaju u tom specifičnom stilu igre i to je njihov najveći forte. Istina, Italija možda danas nije reprezentacija kakva je bila proteklih godina jer je došlo do velikih promjena u igračkom kadru. Izbornik Campagna je tu već gotovo dvadeset godina i napravio je ozbiljan rez, ali ti momci danas igraju kao da su godinama zajedno. Među njima se vidi snažno zajedništvo i velika srčanost, što je nešto na što bi se mnogi mogli ugledati. Oni gotovo uvijek igraju na rubu isključenja, na rubu kontrafaula, stalno povlače, čupaju, neugodni su, brzi i nepredvidivi. Ako suci budu tolerirali takav način igre, to nam može značajno otežati samu utakmicu.“

Vi ste ljevoruki vaterpolist, a zanimljivo je da ni Grčka ni Italija na ovom Europskom prvenstvu nemaju ljevaka. Koliko to može utjecati na igru i može li Hrvatskoj to biti prednost?

“Mislim da bi svaka moderna momčad koja gaji suvremeni stil vaterpola danas sigurno željela imati jednog, ako ne i dva ljevaka u sastavu. Grci su specifični po tome što, otkako igram ovaj sport, ne znam jesu li ikada imali ljevaka u reprezentaciji, što je zaista prilično neobično. To su pokušavali kompenzirati nekim drugim rješenjima, ali uvijek im je nedostajao taj ljevak na desnoj strani koji otvara napad, razigrava i asistira. Možda je to i jedan od razloga zašto, unatoč ogromnoj kvaliteti, nisu osvojili više medalja. Talijani su, s druge strane, nakon niza godina u kojima su imali Echeniquea, izvanserijskog igrača na toj poziciji, u ovo natjecanje ušli bez ljevaka i vidi se da im tu pomalo zapinje. Taj igrač sada ima više slobode jer se puštaju šutevi s desne strane i to je nešto što svaka ekipa koja igra protiv momčadi bez ljevaka pokušava iskoristiti. Talijani su i prije Europskog prvenstva na turnirima pokazali kvalitetu i nepredvidivost, pa će biti jako zanimljivo vidjeti kako će se suci postaviti i kakav će kriterij nametnuti, jer će to uvelike odrediti tijek utakmice.“