Jug izborio osminu finala Eurokupa, drugi hrvatski predstavnik ispao u skupini

Foto: VK Jug

U četvrtak su odigrana preptosljednja kola skupina u vaterpolskom LEN Eurokupu. Tamo je Hrvatska u skupini A imala dva predstavnika, dubrovački Jug i šibenski Solaris. Dva hrvatska kluba imala su polovičan uspjeh. Jug je porazio njemački Duisburg s 19:10 dok je Solaris izgubio od španjolske Terrasse s 18:15.

Dubrovčani su već prije ovog kola praktički osigurali prolaz u osminu finala, ali ništa nisu htjeli prepustiti slučaju. Već nakon prve četvrtine vodili su sa 7:3, a ta prednost na kraju je narasla do 19:10. Ključan u pobjedi Juga bio je Marko Žuvela koji je zabio šest golova.

Drugi hrvatski predstavnik Solaris trebao je pobjedu kako bi ostao u igri za prolaz. Dobro je krenulo jer su nakon prvih osam minuta vodili s 4:3, ali u drugoj četvrtini je Terrassa preokrenula susret na svoju stranu te su na poluvrijeme otišli s 10:7. Solaris se nakon toga više nije vraćao te su na kraju upisali poraz 18:15 što je značilo i njihovo ispadanje iz Eurokupa. Najbolji u redovima Šibenčana bio je Roko Pelicarić sa šest golova.

U posljednjem kolu skupine A igrat će Solaris i Jug. Šibenčani će Dubrovčanima pokušati pokvariti savršen nastup u skupinama Eurokupa.