Hajduk krenuo po 26-godišnjeg napadača iz norveške druge lige

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Robert Matić / Hajduk.hr

Na Poljudu se intenzivno radi na jačanju igračkog kadra, a najnovija meta splitskog kluba je napadač iz Malija.

Prema pisanju Dalmatinskog portala, Hajduk je zainteresiran za dovođenje Soryja Diarre. Riječ je o 26-godišnjem napadaču iz Malija koji već tri i pol godine nosi dres norveškog drugoligaša Haugesunda.

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Diarra u aktualnoj sezoni druge norveške lige igra u nestvarnoj formi — u svega 14 odigranih utakmica mrežu protivnika tresao je čak 20 puta.

Dodatan plus za Bijele leži u njegovom aktualnom ugovoru jer je Diarra s Norvežanima vezan samo do kraja ove godine. Ali, Hajduk ima konkurenciju u njegovom dovođenju jer se spominje interes tamošnjeg velikana Bodø/Glimta.

Inače, ovaj je napadač u europski nogomet stigao u jesen 2019. godine iz rodnog Malija. Prije odlaska u Skandinaviju gradio je karijeru u Rumunjskoj igrajući za Ceahlăul, Petrolul i Sloboziju. U dresu Haugesunda dosad je prikupio ukupno 93 nastupa, uz ulog od 42 pogotka i šest asistencija. Hoće li impresivnu golgetersku seriju nastaviti na Poljudu, doznat ćemo uskoro.