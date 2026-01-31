Hrvatska sve bliže povijesnom uspjehu, naša kapetanica prije utakmice polagala ispit iz hotela!

Podijeli :

HVS

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija pobjedom je otvorila drugi krug na Europskom prvenstvu u Funchalu i približila se svom najboljem plasmanu u povijesti.

Hrvatske vaterpolistice prvi su put uspjele pobijediti Francusku na velikim natjecanjima. U prvom od dva kola druge faze EP-a u Funchalu gdje je iz prvog kruga prošlo osam najboljih reprezentacija izabranice Mije Šimunić pobijedile su Francuskinje 15:9 (4:2, 3:2, 3:3, 5:2) i tako prvi put na jednom velikom turniru ostvarile tri pobjede.

Hrvatice su od početka bile bolje, a ključan korak prema pobjedi napravile su u drugoj četvrtini kada su trima golovima u nizu otišle na 7:2. Francuskinje se nisu predavale, približile su se na 7:5 i sa završetkom treće četvrtine 10:7, ali golovi Kangler, J. Butić i Janković riješili su pitanje pobjede jer je Hrvatska povela 13:7 na manje od pet minuta do kraja.

Najefikasnija u našim redovima bila je Iva Rožić s četiri pogotka, dok su Jelena Butić, Ria Glas i Neli Janković dodale po tri.

U nedjelju 1. veljače Hrvatska igra protiv velikog favorita Grčke. Tu nije realno očekivati iznenađenje, već je fokus na razigravanju od petog do osmog mjesta. Hrvatska se nada ostvariti bolji plasman od osmog jer bi to značilo najbolji rezultat hrvatskih vaterpolistica na velikom turniru.

Hrvatska je ovom pobjedom gotovo sigurno osvojila treće mjesto u grupi te će u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta igrati vjerojatno protiv Izraela, koji bi trebao biti posljednji, četvrti u drugoj skupini.

Inače, Hrvatski vaterpolski savez otkrio je kako je kapetanica reprezentacije Jelena Butić nakon utakmice sa Srbijom u četvrtak odjurila u hotelsku sobu i sat vremena putem interneta polagala ispit. I položila ga, s 18 od maksimalnih 20 bodova. Svaka čast!