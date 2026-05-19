Alcaraz otkazao nastup na Wimbledonu!

Drugi tenisač svijeta i sedmerostruki Grand Slam pobjednik Carlos Alcaraz otkazao je nastup na Wimbledonu, koji se održava od 29. lipnja do 12. srpnja, zbog problema s ozljedom ruke.
Španjolac je ranije već odustao od nastupa na nadolazećem Roland Garrosu, a sada je potvrdio da neće igrati ni tijekom travnate sezone.
Alcaraz je vijest objavio putem društvenih mreža te poručio kako oporavak ide u dobrom smjeru, ali da još nije spreman za povratak na teren.
“Moj oporavak ide dobro i osjećam se puno bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman za natjecanje, zbog čega moram otkazati nastupe na travnatoj turneji u Queen’su i Wimbledonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i jako će mi nedostajati. Nastavit ćemo raditi kako bih se što prije vratio”, napisao je dvostruki osvajač Wimbledona na Instagramu.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!