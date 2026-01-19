Hrvatska najboljom napadačkom utakmicom svladala Tursku: Jedna pobjeda dijeli Barakude od polufinala Eura

Podijeli :

xxPedjaxMilosavljevicx hrvatska_rumunjska9-170126 via Guliver Image

U pretposljednjem kolu glavne faze Europskog prvenstva u vaterpolu Hrvatska je u Beogradu igrala protiv Turske. Očekivala se lagana pobjeda Barakuda, a upravo to smo i vidjeli u ponedjeljak navečer. Izabranici Ivice Tucka slavili su s uvjerljivih 22:9.

Već nakon prve četvrtine vidjelo se da Turska ne može parirati Hrvatskoj koja je nakon prvih osam minuta odjurila na 6:1. Ništa lošije Barakude nisu bile ni u drugoj četvrtini koju su dobile s 5:2. Tako je na poluvrijeme Hrvatska otišla s visokih 11:3.

U trećoj četvrtini prednost je postala i dvoznamenkasta. U jednom trenutku bilo je +11, a nakon treće četvrtine je rezultat bio 17:7. Do kraja susreta Hrvatska je došla do pobjede od 22:9 te je tako najboljom napadačkom predstavom došla do novog slavlja.

Ovom pobjedom Hrvatska je napravila novi korak prema polufinalu Europskog prvenstva. U drugoj fazi Barakude su upisale dvije pobjede te su trenutačno na devet osvojenih bodova, tri manje od vodeće Grčke, ali su poravnati s Italijom.

Baš će s Italijom u srijedu igrati u posljednjem susretu glavne faze. Izabranici Ivice Tucka će tamo tražiti bilo kakvu pobjedu kako bi se s drugog mjesta plasirali u polufinale. Po svemu sudeći tamo bi Hrvatska trebala igrati protiv domaćina Srbije koja je pobjedom nad Mađarskom u nedjelju praktički osigurala prvo mjesto svoje skupine.