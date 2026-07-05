Fascinantan put do zlata: Hrvatski juniori do zadnjeg časa su polagali maturu pa postali svjetski prvaci

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija (do 18 godina) ostvarila je nevjerojatan podvig i okitila se naslovom svjetskog prvaka u Portugalu.
Ovaj uspjeh još je fascinantniji kada uzmemo u obzir da ovi mladići nisu imali niti jedan jedini dan punih, zajedničkih priprema, a ekipa se u kompletnom sastavu okupila doslovno tek večer uoči prve utakmice na turniru.
Prema pisanju Sportskih novosti, izbornik Hrvoje Koljanin proživljavao je prave organizacijske muke jer su mu ključni igrači bili razasuti na svim stranama. Pripreme su krenule krnje, a dvojica mladića nisu mogla ni otputovati s momčadi jer su u Hrvatskoj morali polagati ispite državne mature. Istovremeno, dvojica udarnih jadranaša, Duje Burazin i Nardo Skejić, igrali su sa seniorskim sastavom Splićana dramatično finale prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, pa su se suigračima u Portugalu priključili tek dan prije prve utakmice u pratnji pomoćnog trenera Paula Obradovića.
Da stvar bude gora, odmah po okupljanju razbolio se supertalentirani šesnaestogodišnjak Deni Sappe, pa je Hrvatska cijeli turnir morala iznijeti sa samo 14 igrača u rotaciji.
Unatoč nerealnim problemima, u bazenu se dogodila čista čarolija, a finale protiv Amerikanaca ponudilo je neviđenu dramu u kojoj su ljevaci odigrali ključne uloge. Hrvatska je ispustila prednost od četiri pogotka, no Nardo Skejić je u zadnjim sekundama pogodio za 14:14 i odveo susret u raspucavanje peteraca, gdje su naši mladići pokazali čelične živce i stigli do zlata.
Upravo je Skejić s pet golova proglašen igračem utakmice, a uz njega su briljirali preostali ljevaci Petar Erenda i Toma Drobac, kao i sjajni centri Toni Galušić i Mladineo. Izbornik Koljanin nakon finala nije skrivao ponos i suze, priznavši da su ga dečki totalno nagradili svojom borbom i poštenjem te napokon prekinuli njegove osobne pehove na velikim natjecanjima.
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