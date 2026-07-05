Fascinantan put do zlata: Hrvatski juniori do zadnjeg časa su polagali maturu pa postali svjetski prvaci

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HVS

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija (do 18 godina) ostvarila je nevjerojatan podvig i okitila se naslovom svjetskog prvaka u Portugalu.

Ovaj uspjeh još je fascinantniji kada uzmemo u obzir da ovi mladići nisu imali niti jedan jedini dan punih, zajedničkih priprema, a ekipa se u kompletnom sastavu okupila doslovno tek večer uoči prve utakmice na turniru.

Hrvatska U-18 reprezentacija nakon drame osvojila Svjetsko prvenstvo u vaterpolu

Prema pisanju Sportskih novosti, izbornik Hrvoje Koljanin proživljavao je prave organizacijske muke jer su mu ključni igrači bili razasuti na svim stranama. Pripreme su krenule krnje, a dvojica mladića nisu mogla ni otputovati s momčadi jer su u Hrvatskoj morali polagati ispite državne mature. Istovremeno, dvojica udarnih jadranaša, Duje Burazin i Nardo Skejić, igrali su sa seniorskim sastavom Splićana dramatično finale prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, pa su se suigračima u Portugalu priključili tek dan prije prve utakmice u pratnji pomoćnog trenera Paula Obradovića.

Da stvar bude gora, odmah po okupljanju razbolio se supertalentirani šesnaestogodišnjak Deni Sappe, pa je Hrvatska cijeli turnir morala iznijeti sa samo 14 igrača u rotaciji.

Unatoč nerealnim problemima, u bazenu se dogodila čista čarolija, a finale protiv Amerikanaca ponudilo je neviđenu dramu u kojoj su ljevaci odigrali ključne uloge. Hrvatska je ispustila prednost od četiri pogotka, no Nardo Skejić je u zadnjim sekundama pogodio za 14:14 i odveo susret u raspucavanje peteraca, gdje su naši mladići pokazali čelične živce i stigli do zlata.

Upravo je Skejić s pet golova proglašen igračem utakmice, a uz njega su briljirali preostali ljevaci Petar Erenda i Toma Drobac, kao i sjajni centri Toni Galušić i Mladineo. Izbornik Koljanin nakon finala nije skrivao ponos i suze, priznavši da su ga dečki totalno nagradili svojom borbom i poštenjem te napokon prekinuli njegove osobne pehove na velikim natjecanjima.