Butić: Ovisimo sami o sebi, ali ako budemo pravi, nema straha

NebojsaxParausicx xMNxPress via Guliver

Nakon poraza od Grčke, hrvatske vaterpoliste večeras od 20:30 čeka Rumunjska na europskoj smotri u Beogradu.

Nekoliko je sati preostalo do početka utakmice četvrtog kola na EP-u između Hrvatske i Rumunjske. Zadnje misli prije te utakmice podijelio je reprezentativac Zvonimir Butić.

“Nama sada slijede u biti tri još utakmice u skupini, s tim da je Rumunjska prva u nizu. Ovisimo sami o sebi, što je bitno. Svaka od te tri je vrlo važna, tu nema dileme, ali ako budemo pravi nema ni straha. Ušli bi u polufinale, a to je onda ostvarenje onog prvog cilja”, rekao je Butić koji je nastavio o Rumunjima:

“Najveća prijetnja Rumunja je s mjesta centra, fizički su jaki. Gledali smo, analizirali utakmicu Italija – Rumunjska. Talijani su ih dočekali odmah s presingom po cijelom terenu. Tako da onda i mi planiramo nešto slično, te boljim plivanjem sebi olakšati utakmicu koliko god je to više moguće.”

U drugom krugu Hrvatsku još čekaju utakmice s Turskom i Italijom.