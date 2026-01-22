Bivši kapetan Hrvatske: Više nema pravog vaterpola

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Hrvatska vaterpolska reprezentacija porazom 13:10 od Italije u trećem kolu druge faze ostala je bez plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Momčad Ivice Tucka igrat će za peto mjesto protiv Španjolske, dok će u polufinalima snage odmjeriti Srbija i Italija te Grčka i Mađarska.

Na turniru su Barakude pobijedile Sloveniju, Gruziju, Rumunjsku i Tursku, ali su ostale kratke protiv jačih suparnika, Italije i Grčke. Time se nastavilo čekanje na novu medalju s velikih natjecanja – posljednje su stigle 2024. godine, kada je Hrvatska osvojila svjetsko zlato i olimpijsko srebro.

O aktualnom stanju u reprezentaciji govorio je bivši kapetan Andro Bušlje, jedan od najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista, osvajač olimpijskog zlata 2012., svjetskog naslova 2007. i europskog zlata 2010.

“Turnir sigurno nije bio dobar, posebno rezultatski. Svi su svjesni da se uvijek ide na polufinale i borbu za medalju, a ovaj put to nije ostvareno. Igrači su dali sve od sebe, ali u dvije ključne utakmice za prolazak dalje nisu uspjeli. Nažalost, nisu zaslužili proći” – rekao je Bušlje.

Posebno se osvrnuo na riječi izbornika Tucka o slaboj realizaciji s igračem više i velikom broju isključenja, što je sve češća pojava u modernom vaterpolu.

“To se itekako primjećuje. Po novim pravilima sudac ima ogroman utjecaj na igru, a kad imaš četrdesetak isključenja, ne vidi se prava slika momčadi. Sve se svodi na igrača više i igrača manje. Nama se to protiv Italije pokazalo kao veliki problem jer smo u tim situacijama bili praktički bezopasni” – istaknuo je.

Pohvalio je pritom vratara Marka Bijača, koji je, prema njegovim riječima, održavao Hrvatsku u utakmici.

” Branio je fantastično, imao je petnaestak vrhunskih obrana. On je uvijek na toj razini.”

Bušlje smatra da upravo situacije s igračem više danas odlučuju utakmice, ali mu se smjer u kojem sport ide ne sviđa.

– Ne vidi se više onaj pravi vaterpolo kakav smo prije gledali. No, tako je kako je. Ako se ništa ne promijeni, toga će u budućnosti biti sve više – zaključio je za Index Andro Bušlje.