VIDEO / Ukrajinka se odbila rukovati sa Sabaljenkom pa poručila: ‘Svaki dan igram s boli u srcu’

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka osvojila je WTA 500 turnir u Brisbaneu, najveći WTA turnir prije Australian Opena, pobijedivši u finalu Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-3 nakon sat i 19 minuta igre. Za pobjedu je prva tenisačica svijeta zaradila 214.530 dolara, dok je Ukrajinka ostala na 134.600 dolara.
Svjetla reflektora nakon meča zauzeo je istup gubitnice. Kostjuk, poznata po svojoj ljubavi prema Ukrajini, emotivno je govorila o situaciji u domovini koja je pogođena ratom:
“Svaki dan igram s boli u srcu. Tisuće ljudi u mojoj zemlji trenutačno su bez struje ili tople vode, pri temperaturama od –20 °C. Moja sestra spava pod tri deke zbog hladnoće u svojoj kući, ta je stvarnost vrlo bolna. Duboko me dirnulo vidjeti toliko ukrajinskih zastava ovaj tjedan na turniru.”
Iako je Sabaljenka pohvalila protivnicu, nakon meča se dvije igračice nisu rukovale, a Ukrajinka nije uzvratila čestitke:
“Prije svega, želim čestitati Marti i njezinu timu na ovom nevjerojatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo se još mnogo puta susretati u finalima kako bismo pokazali naš sjajan tenis.”
S ovim trijumfom Sabaljenka je ostvarila 22. turnirsku pobjedu u karijeri, potvrđujući sjajnu formu pred Australian Open, gdje će biti glavni favorit.
