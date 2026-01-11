VIDEO / Ukrajinka se odbila rukovati sa Sabaljenkom pa poručila: ‘Svaki dan igram s boli u srcu’

Svjetla reflektora nakon meča zauzeo je istup gubitnice. Kostjuk, poznata po svojoj ljubavi prema Ukrajini, emotivno je govorila o situaciji u domovini koja je pogođena ratom:

Nova godina, novi Medvjedev? Rus sezonu otvorio osvajanjem Brisbanea

“Svaki dan igram s boli u srcu. Tisuće ljudi u mojoj zemlji trenutačno su bez struje ili tople vode, pri temperaturama od –20 °C. Moja sestra spava pod tri deke zbog hladnoće u svojoj kući, ta je stvarnost vrlo bolna. Duboko me dirnulo vidjeti toliko ukrajinskih zastava ovaj tjedan na turniru.”

Iako je Sabaljenka pohvalila protivnicu, nakon meča se dvije igračice nisu rukovale, a Ukrajinka nije uzvratila čestitke:

“Prije svega, želim čestitati Marti i njezinu timu na ovom nevjerojatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo se još mnogo puta susretati u finalima kako bismo pokazali naš sjajan tenis.”

S ovim trijumfom Sabaljenka je ostvarila 22. turnirsku pobjedu u karijeri, potvrđujući sjajnu formu pred Australian Open, gdje će biti glavni favorit.