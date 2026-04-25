VIDEO / Fulham srušio Aston Villu na Craven Cottageu

U prvom subotnjem dvoboju 34. kola engleske Premier lige nogometaši Fulhama su s minimalnih 1-0, na svom Craven Cottageu, pobijedili Aston Villu.

Fulham je bio dosta bolji u prvom poluvremenu te je takvu igru naplatio pogotkom nekoliko minuta prije odlaska na odmor.

Strijelac je bio Sessegnon u 43. minuti. U nastavku dvoboja, a kako se bližio kraj, Aston Villa je preuzimala sve više rizika te je tražila barem bod na ovom gostovanju. Najbolju je šansu propustio Abraham, a gosti iz Birminghama su na kraju ipak ostali bez ičega.

Ovom je pobjedom Fulham napredovao do 10. mjesta na ljestvici, dok je Aston Villa ostala četvrta i time nastavlja borbu za pozicije koje vode prema Ligi prvaka. Ujedno je Aston Villa i dalje u igri za osvajanje Europske lige.

