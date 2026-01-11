Nova godina, novi Medvjedev? Rus sezonu otvorio osvajanjem Brisbanea

Podijeli :

AP Photo/Tertius Pickard via Guliver

Rus Daniil Medvjedev pobjednik je ATP teniskog turnira 250 serije u Brisbane.

U finalu je pobijedio Amerikanca Brandona Nakashimu 6-2, 7-6 (1) te neposredno prije Australian Opena ostvario svoju 22. turnirsku pobjedu.

Rus je do sada tri puta bio finalist u Melbourneu, a dobru formu potvrdio je i danas.

Nakon sat i 36 minuta meča, Medvjedev je za pobjedu osvojio 114.060 američkih dolara.

