Mate Pavić ponovno ostao bez titule u Kanadi

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Brazilski tenisači Orlando Luz i Rafael Matos pobjednici su kanadskog ATP Masters 1000 turnira u Montrealu u konkurenciji parova, a u finalu su pobijedili hrvatsko-salvadorski duo, Matu Pavića i Marcela Arevala, s 5:7, 6:4, 10:6.

Za Luza i Matosa je to bilo prvo finale na turniru Masters 1000 serije, a ovo im je četvrti zajednički naslov te treći u ovoj sezoni u kojoj su osvojili trofeje u Buenos Airesu i Santiagu. U Montrealu su prvi put kao par igrali finale na tvrdoj podlozi.

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su 15. put bili u finalu na ATP Touru, ali su ostali na osam zajedničkih naslova, od čega ih je četiri na turnirima Masters 1000 serije.

Nakon što su osvojili prvi set finala sa 7:5, činilo se da sigurno kroče prema drugom trofeju u ovoj sezoni, jer su do tada osvojili sve setove koje su odigrali u Montrealu. No, brazilski par je bolje zaigrao u nastavku meča, a pogotovo u odlučujućem ‘tie-breaku’ u kojem nisu ni u jednom trenutku dopustili Paviću i Arevalu da im se ozbiljnije približe nakon što su poveli 5:1.

Mate Pavić je po 80. put igrao u finalu na ATP Touru i ostao na 43 naslova. Drugi put je poražen u finalu kanadskog Mastersa, koji mu još uvijek nedostaje u kolekciji, uz trofeje s Mastersa u Parizu i Madridu.

“Prije dvije godine smo ovdje došli do polufinala, sad smo bili u finalu, onda ćemo za dvije godine valjda osvojiti”, rekao je Mate Pavić u govoru nakon meča u kojem je čestitao suparnicima na zasluženoj pobjedi.

“Vjerujem da vam je ovo najveći naslov u karijeri. Uživajte u njemu”, poručio je hrvatski reprezentativac Brazilcima.

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