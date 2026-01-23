Borna Gojo izborio prvo Challenger polufinale nakon skoro godinu dana

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

Borna Gojo je u petak na ATP Challengeru u egipatskom Soma Bayju igrao četvrtfinalni meč. Njegov protivnik bio je Austrijanac Lukas Neumayer, a njega je Splićanin porazio s 2-1 u setovima.

U prvom setu gledali smo izjednačen dvoboj pa nakon 10 gemova nije bilo nijednog breaka. No, u 11. gemu je Gojo pokleknuo i Neumayer je došao do breaka, a onda je na svom početnom udarcu zaključio prvi set sa 7:5.

U drugom setu Gojo je počeo prijetiti na returnu pa je u četvrtom gemu imao dvije break lopte koje nije iskoristio. To ga nije pokolebalo i krajem seta je u obrnutom raspletu prvog seta došao do 7:5. Gojo je svoj break napravio pri vodstvu 6:5 te je tako odveo meč u set odluke.

Tamo nije dobro otvorio pa je u prvom gemu bio suočen s dvije break lopte Neumayera. Međutim, uspio ih je spasiti jednim sjajnim poenom i jednim servis winnerom te je poveo s 1:0. Nakon toga je iskoristio pad Neumayera za break koji je ubrzo i potvrdio za veliku prednost od 3:0 u trećem setu.

Pokazalo se ubrzo da ipak ta prednost nije bila prevelika jer je kod 3:1 Gojo izgubio gem na svojem početnom udarcu i Austrijanac se vratio u meč. Ubrzo je Neumayer poravnao i na 3:3, ali to je bilo sve što je mogao. Splićanin je tada ponovno pronašao svoj ritam te je s nova tri gema u nizu došao do pobjede od 5:7, 7:5, 6:3 i plasmana u polufinale ATP Challengera u Egiptu.

To je Goji ujedno i prvo polufinale još od svibnja 2025. godine kada je u Aix-en-Provenceu u toj fazi zaustavljen od legendarnog Stanislasa Wawrinke koji je u četvrtak izborio treće kolo Australian Opena u 41. godini života.

Gojo će za svoje prvo finale nakon skoro godinu i pol dana igrati protiv Jacka Pinningtona Jonesa. Posljednje finale Gojo je igrao u Sioux Fallsu gdje je došao i do naslova.