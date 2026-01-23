Alcaraz uvjerljiv za plasman u osminu finala Australian Opena, evo tko ga tamo čeka

Australian Open 23. sij 2026
Prvi tenisač svijeta Carlos Alcaraz bez poteškoća je izborio osminu finala Australian Opena.

U šesnaestini finala prvog Grand Slama sezone svladao je Francuza Corentina Mouteta (37. na ATP ljestvici) s uvjerljivih 3:0 u setovima za dva sata i sedam minuta igre (6:2, 6:4, 6:1).

U borbi za četvrtfinale Alcaraza čeka znatno teži ispit protiv 19. nositelja Tommyja Paula.

Amerikanac u taj dvoboj ulazi odmorniji jer je prolaz osigurao bez završetka meča, nakon što mu je Španjolac Alejandro Davidovich-Fokina predao susret pri vodstvu 2:0 u setovima.

