Mlada hrvatska tenisačica u Njemačkoj osvojila najveću titulu karijere

Podijeli :

xLiveMedia RobertaxCorradinx via Guliver Image

Mlada dubrovačka tenisačica Lucija Ćirić-Bagarić ovoga tjedna nastupala je na ITF W100 turniru u njemačkom Wiesbadenu.

U pojedinačnoj konkurenciji ispala je u prvom kolu, ali je zato u parovima odigrala odličan turnir sa slovenskom tenisačicom Nikom Radišić. Hrvatsko-slovenska kombinacija je u prvom kolu bila slobodna da bi u drugom bila bolja od Mariane Dražić i Anastasije Gasonove s 2-1 u setovima. Zatim su Ćirić-Bagarić i Radišić u polufinalu s uvjerljivih 6:3, 6:1 slavile protiv Oane Gavrile i Adrienne Nagy.

VIDEO / Ukrajinka osvojila Masters u Madridu: Nije bilo rukovanja s Ruskinjom koja se rasplakala nakon poraza

Uslijedilo je potom finale s prvim nositeljicama Lucie Havličkovom i Annom Siskovom. Nakon velike drame i u tom meču su pobijedile. Prvi set izgubile su sa 7:5 iako su imale vodstvo od 5:2 s dvostrukim breakom da bi u drugom setu spasile dvije meč-lopte prije nego li su u tie-breaku bile bolje sa 7-3. U meč tie-breaku je hrvatsko-slovenska kombinacija bila dominantna te je s 10:5 došla do prve zajedničke titule.

Što se tiče 22-godišnje Ćirić-Bagarić, njoj je ovo 12. titula u karijeri, treća u parovima te ujedno i najveća na profesionalnoj razini. Dosad Dubrovkinja nije osvojila nijedan turnir iznad W35 serije, a sada je podigla pehar na turniru iz W100 serije. Ovom titulom će hrvatska tenisačica skočiti među 200 najboljih tenisačica u konkurenciji parova te će biti na 195. mjestu.