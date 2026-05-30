Nastavlja se nikad luđi Roland Garros, ispale braniteljica naslova i finalistica Wimbledona

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver Images

Sedmi dan Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji zaključen je porazom braniteljice naslova Coco Gauff, porazom finalistice Wimbledona Amande Anisimove te tijesnom pobjedom Madison Keys nad Victorijom Mboko.

Nakon što su se ranije tijekom dana u osminu finala plasirale Naomi Osaka, Maja Chwalinska i Diana Šnajder, u nastavku dana za dva iznenađenja pobrinule su se Anastasija Potapova i Diane Parry.

VEZANA VIJEST Na terenu su proveli ukupno 11 sati, sad će igrati međusobno za četvrtfinale Roland Garrosa

Potapova, Ruskinja pod zastavom Austrije, zaustavila je braniteljicu naslova Coco Gauff 4:6, 7:6 (1), 6:4, preokrenuvši zaostatak 3:1 u trećem setu. Potapova će prvo Grand Slam četvrtfinale tražiti protiv Ane Kalinskaje koja je bila bolja od Camile Osorio.

Poljska kvalifikantica Chwalinska igrat će protiv Francuskinje Parry koja je šokirala lanjsku finalisticu Wimbledona Amandu Anisimovu iz SAD-a 6:3, 4:6, 7:6 (3). I Parry i Chwalinskoj to je najbolji rezultat na Grand Slamovima u karijeri.

Najbolja tenisačica svijeta Arina Sabaljenka nije imala problema protiv Darije Kasatkine (6:0, 7:5) te će u osmini finala igrati protiv Osake, dok Šnajder ide na Madison Keys. Amerikanka je u posljednjem meču dana bila bolja od Victorije Mboko 6:3, 5:7, 7:5.