Kraj za Konjuh u Zagrebu, još nema pobjedu u ovoj godini

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xEibner-Pressefoto EdwardxCheungx EP_ECG via Guliver

Ana Konjuh, 28-godišnja hrvatska tenisačica, poražena je na startu W100 ITF Zagreb Ladies Opena koji se održava na zemljanim terenima zagrebačkih Ravnica. Bio je to u 2026. godini čevrti meč za Konjuh, a ujedno i četvrti poraz.

Od Konjuh je bolja bila njemačka tenisačica Gina Marie Dittmann, sretna gubitnica iz kvalifikacija te 488. igračica na svijetu, sa 7-5, 6-2. Konjuh je na pladnju imala osvajanje prvog seta u kojem je vodila 5-3, ali je i izgubila četiri gema u nizu.

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U drugom setu se Konjuh uz suparnicu držala do 2-2 nakon čega je izgubila nova četiri gema u nizu, a samim time i meč.

Po rasporedu bi u utorak trebale nastupiti preostale hrvatske tenisačice. Međusobno će igrati Dora Mišković i Lucija Ćirić Bagarić. Lea Bošković će igrati protiv Ruskinje Erike Andrejeve, starije sestre Mire Andrejeve, pobjednice Roland Garrosa.

Tena Lukas igra protiv srpske igračice Mije Ristić, a Iva Primorac Pavičić će odmjeriti snage s prvom nositeljicom, Slovakinjom Rebeccom Sramkovom.

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