Kostjuk svladala sunarodnjakinju u finalu Rouena

Ukrajinka Marta Kostjuk pobjednica je WTA teniskog turnira u francuskom Rouenu nakon što je u finalu bila bolja od sunarodnjakinje Veronike Podrez sa 6-3, 6-4.
Kostjuk je opravdala svoju ulogu prve nositeljice u Rouenu okončavši tjedan iz snova 19-godišnje Podrez, koja je na sjeverozapad Francuske stigla kao 209. igračica na WTA ljestvice, te se do glavnog ždrijeba probila kroz kvalifikacije.
Četiri godine starija Kostjuk, trenutačno 28. tenisačica svijeta, je do pobjede stigla nakon sat i 21 minute igre.
Njezin je to drugi WTA naslov nakon što je prije tri godine pobijedila u Austinu. Još tri puta je gubila u finalima.
