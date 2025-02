‘Potpuno joj je isprao mozak. Ivanišević mi je otkrio u čemu je problem’

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Barbara Schett, bivša austrijska tenisačica, u intervjuu za Kicker kritizirala je odnos između Jelene Ribakine i njenog bivšeg trenera Stefana Vukova.

Izjavila je da je Vukov “potpuno isprao mozak” Ribakini, ističući da je njihov profesionalni odnos prerastao u osobni, što je dovelo do emocionalne ovisnosti. Prema njoj, situacija je eskalirala tijekom US Opena 2024., kada su obitelj i tim pokušali udaljiti Vukova od Ribakine.

“Mislim da su Jeleni kompletno isprali mozak. Možete vidjeti kako je tretira i kako joj se obraća. Stvari su eskalirale na US Openu prošle godine i njen tim i obitelj pokušali su ga maknuti. Znamo da ona ima dosta oscilacija na mentalnom planu i vjerojatno je on razlog toga. Definitivno ju je zlostavljao mentalno i zato mislim da je donijeta prava odluka od strane WTA da ga suspendira”, započela je Schett.

Bivša sedma tenisačica svijeta također je otkrila da je o ovoj situaciji dugo razgovarala s Goranom Ivaniševićem, koji je kratko surađivao s Ribakinom nakon njenog raskida s Vukovom.

“Pričala sam o tome dosta dugo s Ivaniševićem. Rekao mi je da je problem zato što su njih dvoje u vezi. Vukov se pokušao ušuljati nazad u tim i to je katastrofa. Mora se maknuti iz njezinog života poslije svega što je učinio. Čula sam u Australiji što je vikao iz lože i to je neprihvatljivo. Zato smatram da je sjajno to što WTA štiti tenisačice i što postoje posljedice”, zaključila je.

Prije dva tjedna, glavna ženska teniska organizacija WTA suspendirala je hrvatskog trenera Stefana Vukova (37) na godinu dana.

“WTA potvrđuje da je nezavisna istraga o mogućem kršenju WTA Kodeksa ponašanja Stefana Vukova završena. Nakon ovog procesa suspenzija ostaje važeća. Radi zaštite povjerljivosti i integriteta istrage i njezinih nalaza, WTA neće objaviti dodatne pojedinosti. Ostajemo predani tome da se sva pitanja rješavaju na pošten i objektivan način u skladu s WTA Kodeksom ponašanja.”

Tri dana prije prošlogodišnjeg US Opena, Ribakina je objavila da nakon pet godina suradnje prekida rad s Vukovom. Kasnije se Vukov vratio treniranju Ribakine, dok ju je nakratko vodio Goran Ivanišević, no sada zbog suspenzije neće moći raditi s njom.