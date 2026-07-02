Marčinko završila debi na Wimbledonu porazom i u parovima

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Sport Klub

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko završila je u četvrtak svoj prvi nastup u seniorskoj konkurenciji na Wimbledonu, porazom u prvom kolu ženskih parova u kojima je nastupala sa Slovenkom Veronikom Erjavec.

Bolje su od hrvatsko-slovenskog para bile Ruskinja Jekaterina Aleksandrova i Australka Maya Joint koje su slavile sa 6-2, 6-4 za sat vremena igre.

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Prethodno su u prvom kolu ispale Darija Jurak Schreiber i Antonia Ružić.

Sa 6-0, 6-3 bolja je bila norveško-američka kombinacija Eikeri – Gleason.

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