Plavi će dio prihoda od doigravanja za LP donirati stradalima u požarima u Dalmaciji

Nogomet 14. kol 202620:09 0 komentara
Sport Klub

Dinamo i klupska zaklada Nema predaje pokrenuli su humanitarnu akciju „Plavo srce za pogođene požarima“.

Zagrebački klub odlučio je dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv Vikinga donirati za pomoć stanovnicima područja Dalmacije koja su najteže pogođena požarima.

Uoči susreta koji se u utorak igra na Maksimiru, Dinamo je pritom izrazio podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svim stanovnicima pogođenih područja.

Klub je ovom akcijom još jednom istaknuo važnost solidarnosti i pomoći zajednici u trenucima velikih požara.

“Dok su naše misli i osjećaj zahvalnosti uz hrabre vatrogasce koji se neumorno bore s požarima u Dalmaciji, kao i uz sve ljude koji su njima pogođeni, GNK Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje odlučili su pomoći”, objavio je Dinamo.

Klub je potom potvrdio da će dio prihoda od utakmice protiv Vikinga biti usmjeren stradalima te pozvao navijače da dolaskom na stadion sudjeluju u akciji pomoći.

“Pozivamo sve članove i navijače da u utorak ispune Maksimir, pruže podršku našoj momčadi i svojim dolaskom budu dio ove zajedničke, plave geste solidarnosti i pomoći onima kojima je ona sada najpotrebnija”, stoji u priopćenju.

Dinamo je na kraju još jednom zahvalio svima koji sudjeluju u gašenju požara i zaštiti ljudi, domova i prirode te izrazio podršku stanovnicima pogođenih područja.

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