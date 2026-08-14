Dodig u novom Challenger polufinalu

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Ronald Gorsic/CROPIX via Guliver

Hrvatski reprezentativac Matej Dodig (ATP - 251.) plasirao se u polufinale ATP Challenger 75 turnira na zemljanoj podlozi u Hamburgu, a do njega je stigao kad mu je Gruzijac Saba Purtseladze predao meč pri rezultatu 2-2 u prvom setu.

Za mjesto u finalu 21-godišnji Osječanin će igrati protiv 27-godišnjeg Nijemca Marvina Moellera (ATP – 327.) koji je u četvrtfinalu nadigrao Nielsa McDonalda sa 6-4, 6-0.

Hrvatski par Admir Kalender – Nino Serdarušić drugi tjedan zaredom će igrati finale na Challenger Touru. Prošle subote su osvojili trofej u Hagenu, a igrat će za naslov i u Hamburgu, nakon što su u današnjem polufinalu svladali četvrte nositelje Španjolca Sergija Martosa Gornesa i Poljaka Szymona Walkowa sa 6-3, 6-2.