Hrvatski vaterpolisti u trileru pobijedili Srbiju i ušli u polufinale EP-a U-20

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HVS.hr

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Varni nakon što je u četvrtfinalu svladala vršnjake iz Srbije sa 14-13 (4-4, 3-2, 4-3, 3-4).

Maro Šušić i Gabrijel Burburan su sa po četiri gola predvodli Hrvatsku, dok je četverostruki strijelac kod Srbije bio Milijan Dokanović.

Hrvatska je šest minuta prije kraja vodila sa 13-10, ali Srbija se brzo vratila pa je tri i pol minute prije isteka vremena bilo 14-13. Do kraja dvoboja na sceni su bili vratari, odlične obrane našeg Batoša koji je bo sjajan cijelu utakmicu (14 obrana), ali i srpskog čuvara mreže Savića, pa se rezultat više nije mijenjao.

Hrvatska će u polufinalu u subotu igrati protiv boljeg iz dvoboja Italije i Njemačke.

“Pobjeda sasvim zaslužena. Mislim da smo bili bolji suparnik. Utakmica je bila dinamična, lijepa za gledati svim ljubiteljima vaterpola, a nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Pretpostavljam da ćemo igrati protiv Italije jer su izraziti favoriti protiv Nijemaca. Gledat ćemo ispraviti pogreške iz prijašnjeg susreta s njima u skupini, a bilo je tada dosta pogrešaka. Probat ćemo biti pravi i da u sljedeće dvije utakmice pokažemo da tu gdje jesmo, nismo slučajno”, rekao je izbornik Zoran Bajić.