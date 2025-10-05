VIDEO / Ružne scene u Šangaju, Sinner predao meč i jedva izašao sa terena

Talijan se uhvatio za koljeno, nije mogao sam napustiti teren i doći do svog mjesta, već uz pomoć fizioterapeuta. U tom trenutku Griekspoor je već bio usred preokreta i u trećem setu napravio je break za 3:2.

Sinner nije bio na svojoj uobičajenoj razini. Griekspoor je odlično servirao i Sinner je imao prilike za break samo u dva gema.

Ipak, uspio je osvojiti prvi set, budući da nijedan tenisač nije napravio break pa se igrao tie-break. Sinner je u tie-breaku stekao prednost 4:0 i potom rutinski priveo set kraju sa 7:3 te je poveo s 1:0 u setovima.

Griekspoor je bio vidno uzdrman, što se moglo primijetiti već u prvom servis gemu nakon završetka prvog seta. Sinner je imao tri break lopte, no Nizozemac je sve uspio spasiti i zadržati servis. Još teža situacija za Griekspoora uslijedila je u osmom gemu, kada se suočio s još tri vezane break lopte. No nakon što je i njih spasio, postalo je jasno da momentum prelazi na njegovu stranu.

Priliku je dočekao u 11. gemu, kada je bez izgubljenog poena oduzeo servis Sinneru. Time je trasirao put ka osvajanju drugog seta i izjednačenju na 1:1. U trećem setu prva četiri gema igrala su se ravnopravno, ali u petom gemu Griekspoor pravi novi break bez izgubljenog poena. Nakon toga, Sinner jedva izlazi s terena i predaje meč.

Griekspoor će u osmini finala igrati protiv Vacherota, a ovo je polovica ždrijeba u kojoj se nalazi i Novak Đoković.