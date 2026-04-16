VIDEO / Šou u Madridu: Poslušajte ovacije za Đokovića i Dončića na utakmici Reala i Crvene zvezde

U posljednjem kolu košarkaške Eurolige Real Madrid je na domaćem parketu ugostio Crvenu zvezdu. Madriđani su lovili pobjedu koja bi im donijela TOP 4 dok srpska momčad traži pobjedu koja bi ih mogla uvesti u play-off umjesto u play-in. Na susretu u Madridu viđeni su i Novak Đoković i Luka Dončić. Srpski tenisač priprema se za Masters u Madridu dok je Dončić, bivši igrač Reala, ozlijeđen pa nije u Los Angelesu s Lakersima koje čeka ogled s Houston Rocketsima. Sportski dvojac sjedio je zajedno na tribinama, a službeni spiker predstavio je ih te su dobili velike ovacije domaćih, ali i gostujućih navijača.

