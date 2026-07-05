Upitan je nastavak karijere Serene Williams: ‘Srce mi je slomljeno’

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COLORSPORT ANDREW COWIE via Guliver

Američka teniska legenda Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima sa sestrom Venus na Wimbledonu, čime je otvorila veliko pitanje o smislu i duljini svog drugog povratka na teniske terene.

Serena se javnosti obratila emotivnom porukom na društvenim mrežama, ne skrivajući veliko razočaranje zbog novih zdravstvenih problema.

Serena Williams otkazala nastup na Wimbledonu

“Srce mi je slomljeno što sam se morala povući iz parova. Povratak na ovo natjecanje bio je dar, a prilika da ponovno zaigram s Venus iznimno mi je puno značila. Učinila sam sve što je u mojoj moći da budem spremna, ali moje koljeno, nažalost, nije izdržalo”, poručila je Amerikanka, zahvalivši direktoru turnira Jamesu Bakeru na strpljenju i pruženoj prilici.

Serena je na svom Instagram profilu objavila i seriju fotografija koje zorno prikazuju ozbiljnost situacije, uključujući i medicinske tretmane izvlačenja tekućine iz koljena. Istaknula je kako je količina tekućine iscijeđena nakon meča u pojedinačnoj konkurenciji bila “strašna” te da se, unatoč svim naporima, jednostavno nije mogla pripremiti za napore u parovima.

Nakon poraza od Maje Joint u prvom kolu singla, Serena je odbila izaći pred novinare, što je sada, nakon objave o težini ozljede, postalo znatno jasnije. Čelnici turnira priznali su da su maksimalno odgađali prvi meč sestara Williams kako bi dali Sereni vremena za oporavak, no to očito nije bilo dovoljno.

Wimbledon je Sereni bio treći turnir otkako se odlučila vratiti tenisu nakon četverogodišnje stanke. Na svakom od njih (Queens, Berlin i Wimbledon) odigrala je tek po jedan meč. S obzirom na to da legendarna tenisačica ima 44 godine, sportska se javnost s pravom pita koliko je pametno forsirati ovaj povratak i riskirati još teže, trajne ozljede. Njezini daljnji planovi za sada ostaju potpuno nepoznati.