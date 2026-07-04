Serena Williams otkazala nastup na Wimbledonu

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xMarkxGreenwoodx via Guliver Image

Serena Williams vratila se tenisu nakon četiri godine te je dobila pozivnicu za glavni ždrijeb Wimbledona. U prvom kolu igrala je protiv 24 godina mlađe protivnice te je izgubila nakon velike bitke u tri seta. Nakon poraza nije došla na konferenciju za medije zbog ozljede, a nekoliko dana kasnije stigla je potvrda koja se očekivala.

44-godišnja Serena Williams otkazala je nastup u parovima sa svojom starijom sestrom Venus Williams. Tada je tu informaciju objavio The Times, a sada je sama objavila kako neće nastupiti u prvom kolu ženskih parova.

Tako je Wimbledon ostao zakinut za naslov dvije seste koje su zajedno osvojile 14 Grand Slamova i to bez izgubljenog finala. Posljednji zajednički Grand Slam osvojie su baš u Wimbledonu 2016. godine.

Do kraja godine ostao je još jedan Grand Slam, a očekuje se da bi na tom turniru, ako ozljeda Serene ne bude ozbiljnije prirode, dvije sestre nastupe na svom domaćem turniru US Openu u New Yorku.

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