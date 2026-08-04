U prvom meču nakon Wimbledona Vekić upisala novi poraz

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(AP Photo/Dita Alangkara) via Guliver Image

Prva hrvatska tenisačica Donna Vekić poražena je 2. kolu WTA turniru u Torontu iz serije 1000 od Švicarke Viktorije Golubić (WTA -51.) s 5-7, 6-2, 6-3.

Donna je dobila prvu dionicu iako je kod 5-4 Švicarka servirala za prvi set, no u nastavku je sve bilo na strani Golubić. Drugi set osvaja s dva breaka prednosti, a sve ponavlja i u trećoj dionici za drugu pobjedu u njihovom trećem međusobnom ogledu.

Donni je ovo pak treći uzastopni poraz u prvom kolu nakon WTA turnira u Berlinu i Wimbledona. Meč je završila s učinkom od pet aseva uz 50 posto prvog servisa, a iskoristila je četiri od 10 break-lopti, dok je sedam puta gubila svoj servis.