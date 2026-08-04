Stojković: Nema opuštanja, idemo u Litvu po još jednu pobjedu

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Goran Mehkek CROPIX

Dinamove misli polako mogu biti usmjerene prema Vikingu...

Dinamo je petardom ispratio Kauno sa Maksimira te mirno može čekati uzvrat u Kaunasu za tjedan dana.

Luka Stojković je upisao asistenciju i gol te je iznio svoja razmišljanja nakon utakmice: