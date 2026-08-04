Pukla petarda, Dinamo juri prema Vikingu i borbi za Ligu prvaka

U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat.

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom.

Od samo početka hrvatski prvak je uspostavio dominaciju, makar je u prvih pola sata imao samo jednu čistu priliku kada je u 13. minuti Luka Stojković pucao iskosa s desetak metara, a litvanski vratar bravurozno obranio.

Ipak, nakon stanke za osvježenje Dinamo je zabio dva gola u samo dvije minute. Prvi je u 32. minuti Zajc isprve odapeo s 18 metara i pogodio kut litvanskih vrata, a samo minutu kasnije ubačaj Vinlofa u petercu je McKenna, uz pomoć Benchaiba, proslijedio neobranjivo u mrežu za 2-0.

Tek što je počeo drugi dio Lisica je razantnim udarcem s desetak metara podigao prednost na 3-0, da bi u 56. minuti Dion Drena Beljo glavom gađao rašlje vrata, ali je njegov pokušaj refleksno obranio vratar Tomas Svedkauskas.

Sopićeva momčad je prv udarac na vrata uputila tek u 67. minuti, ali kakav – Argentinac Franco Baldassarra je odapeo s 30 metara i pogodio spoje vratnice i grede.

u 76. minuti Luka Stojković je primio odličan pas od Mišića i pucao s ruba šesnaesterca, a lopta je ušla u mrežu od lijeve stative. I onda, doslovce u posljednim trenucima dvoboja, Dinamo je izveo protunapad kojeg je, doduše iz drugog pokušaja, realizirao Kačavenda.

Uzvrat je za sedam dana u Litvi.