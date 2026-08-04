Zvezda podbacila u Mađarskoj: Hapoel nosi minimalac u Beograd

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(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Beogradski klub izgubio je 1:0 od izraelskog Hapoela Beer Sheve u susretu odigranom na neutralnom terenu u mađarskom Szombathelyju, gdje izraelski klubovi igraju domaće europske utakmice zbog sigurnosne situacije.

Beogradski klub izgubio je 1:0 od izraelskog Hapoela Beer Sheve u susretu odigranom na neutralnom terenu u mađarskom Szombathelyju, gdje izraelski klubovi igraju domaće europske utakmice zbog sigurnosne situacije.

Pitanje pobjednika riješeno je u 38. minuti nakon velike pogreške Zvezdine obrane. Vratar Matheus i stoper Derrick Luckassen nisu se uspjeli sporazumjeti, što je iskoristio Ahmed Zahi, oduzeo loptu i pogodio praznu mrežu za 1:0.

Beograđani su u drugom poluvremenu preuzeli inicijativu, a od 58. minute imali su i igrača više nakon što je Matan Baltaxa u samo jednoj minuti zaradio dva žuta kartona. Ipak, brojčanu prednost nisu uspjeli pretvoriti u pogodak.

Hapoel je u završnici čak drugi put zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere.

Odluka o putniku u play-off kvalifikacija za Ligu prvaka past će u uzvratu, koji se za tjedan dana igra u Beogradu.